كشف مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم، جدول مباريات دور المجموعات من البطولة العربية التي تحمل مسمى «بطولة كأس الملك سلمان للأندية»، وهي البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ورصد الاتحاد العربي لكرة القدم جوائز مالية ضخمة للبطولة العربية، تبلغ في مجموعها عشرة ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب ستة ملايين دولار.



مواعيد مباريات الأهلي طرابلس بالبطولة العربية

يمثل الكرة الليبية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، فريق الأهلي طرابلس الذي أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب فرق الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

ووفقا لجدول المباريات الذي أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم، فإن فريق الأهلي طرابلس سيفتتح مبارياته في البطولة العربية يوم 27 يوليو بمواجهة الهلال السعودي في السابعة مساء بتوقيت ليبيا، وسيخوض مباراته الثانية بالبطولة في الثلاثين من الشهر نفسه بمواجهة الوداد المغربي في الثالثة عصرا، على أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات للبطولة العربية بمباراة أمام السد القطري في الثالثة عصر الثاني من أغسطس المقبل.

- الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية

- الأهلي طرابلس يقترب من المجموعة الثانية في البطولة العربية بجانب الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي

تضم المجموعة الأولى بالبطولة العربية، فرق الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي، بجانب المتأهل من الصفاقسي التونسي والهلال السوداني.

وتضم المجموعة الثالثة فرق النصر والشباب السعوديين والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، وفي المجموعة الرابعة يتنافس كل من شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.



مواعيد مباريات البطولة العربية

وقد أعلن الاتحاد العربي عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أنه تقرر إقامة مباراتي الذهاب والعودة بين فريقي الهلال السوداني والصفاقسي التونسي يومي 4 و7 يوليو المقبل، لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات من البطولة.

وأوضح أن منافسات دور المجموعات للبطولة العربية ستقام بين يومي 27 يوليو و3 أغسطس، بينما تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أغسطس، فيما تقام منافسات نصف النهائي يوم 9 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 12 أغسطس المقبل، لحسم هوية البطل المتوج بلقب البطولة العربية لهذا العام.

يذكر أن نادي الرجاء المغربي حقق لقب النسخة الماضية من البطولة العربية التي حملت مسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

جدول مباريات الأهلي طرابلس بالبطولة العربية (الإنترنت: فيسبوك)