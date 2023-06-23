4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية

طرابلس - بوابة الوسط

تعيش كرة القدم الليبية مرحلة فاصلة وجديدة مع أربعة تحديات يغلفها عديد الأزمات، يتصدرها مشهد الوداع القاري للمنتخب الوطني الأول بعد الفشل في التأهل لأمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023»، بالتزامن مع حكم قضائي بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي بقيادة عبدالحكيم الشلماني، في الوقت الذي يتأهب فيه الجميع لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، عبر دوري التتويج السداسي في تونس، بعد احتواء أزمة الدعم المالي المخصص لإمكانية إقامة المنافسات خارج الديار للمرة الثانية على التوالي، والأخيرة بناء على تعهد من اتحاد الكرة بعدم خوض دوري التتويج خارج ليبيا ثانية، في ظل استعادة البلاد لحالة الأمن والأمان.. جريدة «الوسط» تستعرض في السطور التالية أهم التحديات التي تحاصر كرة القدم الليبية في الفترة المقبلة، على خلفية النتائج والأزمات المطروحة على الساحة:



1-إخفاق جديد في الوصول لنهائيات الأمم الأفريقية

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره البوتسواني بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية. بهذه الخسارة يتلاشى أي أمل للمنتخب الوطني في التأهل لكأس الأمم الأفريقية، حيث كان بحاجة إلى الفوز، وأيضاً الفوز بمباراته في الجولة الأخيرة من التصفيات، للدخول في حسابات معقدة للتأهل، إلا أن هزيمته أضاعت أي أمل له في الوصول إلى النهائيات، بعد أن اقتنص بطاقتي العبور منتخبا تونس وغينيا الاستوائية عن المجموعة العاشرة.

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واصل المنتخب انهياره في تصفيات أفريقيا، بعد سقوطه في فرانسيستوون ستاديوم أمام بوتسوانا بهدف في المرحلة الخامسة، وفشل منتخب «فرسان المتوسط» في التأهل إلى «كان 2023» للمرة السادسة على التوالي، حيث يعود آخر ظهور له في النهائيات إلى نسخة 2012 التي استضافتها كل من الغابون وغينيا الاستوائية، وتلقى المنتخب خسارته الرابعة على التوالي في التصفيات الأفريقية، بعد أن خسر ذهاباً وإياباً ضد تونس 3-0 و1-0 وخسر من غينيا الاستوائية ذهاباً 2-0، وسجل كابي موهوتسيوا محترف نادي أولمبي الشلف الجزائري هدف فوز منتخب بوتسوانا، وفشل منتخب ليبيا في رد الفعل والعودة بنتيجة المباراة، ليحتل المنتخب مع نهاية المرحلة الخامسة من المجموعة العاشرة المركز الأخير بـ3 نقاط من فوز وحيد، فيما قفز منتخب بوتسوانا إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

2- عودة المدرب الوطني لنقطة الصفر

إخفاق المدير الفني الوطني حمدي بطاو عجل برحيله قبل انتهاء فترة عقده المقدرة بستة أشهر، بعد فشله في تحقيق نتائج مرضية مع المنتخب خلال مباريات الفريق في التصفيات، وبالفعل أعلن بطاو استقالته من منصبه، وقال في منشور له عبر «فيسبوك»: «ها نحن نصل إلى نهاية المشوار في تدريب المنتخب الوطني، بعد الإخفاق في الترشح إلى نهائيات أمم أفريقيا».

وقدم بطاو اعتذاره إلى الجماهير عن الإخفاق، كما قدم شكره لكل من وضع ثقته فيه، سواء من اتحاد الكرة أو من زملائه من المدربين الوطنيين، مشيرا إلى أنه تشرف بقبول هذه المهمة في هذه الظروف الصعبة، كما توجه بالشكر إلى اللاعبين، وأكد أنه اجتهد في عمله، بذلك يفشل حمدي بطاو في تحسين صورة المدرب الوطني، خصوصاً على صعيد المنتخبات المرشح لها دوماً المدرب الأجنبي.



3- اعتزال النجوم على الصعيد الدولي

شهدت ساحة كرة القدم الليبية أخيراً اعتزال عدد غير قليل من اللاعبين دولياً، والاكتفاء بما قدموه مع الفريق الوطني، مفضلين التركيز مع أنديتهم، أبرز المعتزلين دولياً الحارس محمد نشنوش وأحمد بن علي والمعتصم المصراتي، وأخيراً قرار مدافع الأهلي طرابلس محمد المنير اللحاق بقطار المعتزلين، ليخسر الفريق الوطني قواماً كبيراً ومهماً من اللاعبين الدوليين، وجاء قرار المنير ليسدل الستار على مسيرة طويلة من التمثيل الدولي، لكن اعتزالاً غلّفه برسالة انتقاد حادة لحال كرة القدم الليبية عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، بعكس زملائه الذين اعتزلوا في هدوء.

وقال المنير في رسالته: «تمنيت أن اللحظة هذه تجي في ظروف أفضل من التي تمر بها كرتنا في ليبيا ومنتخبنا الوطني خاصة، ولكن الظروف وعدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع تمثيل الوطن وكأنه صفقة لفترة معينة، فجعلوا استفادتهم الشخصية فوق كل شيء وفوق الوطن، وهذا من الأسباب التي جعلت منتخبنا والكرة طوال السنين الماضية بشكل عام بهذا السوء».

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وأضاف المنير عبر رسالته «كان شرفاً لي أن أنال فرصة تمثيل منتخبنا الوطني طوال هذه الفترة الماضية التي بذلتُ فيها كل ما أملك من جهد ووقت لتمثيل ليبيا أفضل تمثيل، وأتمنى أن أكون في تلك الفترة قد أسهمت ولو بنسبة بسيطة في فرحة أهلنا في ليبيا، طوال الفترة الماضية كنت أفكر أنه قد حان الوقت لترك المجال للاعبين الشباب الذين هم مستقبل كرتنا الليبية، وللأسف البعض منهم لا يحظى بفرصة لتمثيل المنتخب حتى سن متأخرة، وخاصة أني وصلت إلى مرحلة أني لم أعد أرى لوجودي في المنتخب أي نفع فنحن نعيش السيناريو نفسه في كل سنة وكل مشاركة؛ فلهذا أتمنى التوفيق لزملائي في قادم المواعيد، كنت وسأظل داعماً لهم ولمنتخبنا».



4- حكم القضاء نافذ و«فيفا» تراقب عن بعد

بات هناك أربعة أسماء مطروحة لتولي رئاسة اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لكرة القدم، بعد قرار محكمة طرابلس ببطلان انتخابات مجلس الإدارة الحالي والتي جرت قبل عامين، وأن هناك قوائم جاهزة لشخصيات رياضية أعلنت رغبتها رسميا في تولي الموقع لمدة ثلاثة أشهر لتسيير النشاط والإعداد لانتخابات جديدة. وكان عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي أكد في تصريح إلى «راديو الشبابية» رفض اتحاد الكرة للحكم، وأن مجلس الإدارة لن يغادر إلا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأن لغة التهديد والوعيد لن تجدي نفعاً مع اتحاد الكرة.

وأصدر القضاء الليبي حكماً نهائياً في قضية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث قررت محكمة الاستئناف بطلان انتخابات اتحاد الكرة في القضية الشهيرة التي تقدم بها المحامي أنور الطشاني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، وإبراهيم شاكة المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم. وحُجزت القضية للحكم النهائي، بينما عدتها محكمة «كاس» الدولية بسويسرا شأناً داخلياً، ومن اختصاص القضاء الليبي.