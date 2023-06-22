شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، كيفية تعامل اتحاد الكرة مع مهلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لإرسال الأندية المشاركة في بطولات القارة السمراء.

كما يستعرض البرنامج السيناريوهات التالية بعد استقالة حمدي بطاو من تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، والأسماء المتداولة لخلافته في المهمة الوطنية.

وأمس الأربعاء أعلن حمدي بطاو استقالته من منصبه، معللا ذلك بالفشل في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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