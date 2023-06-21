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الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 21 يونيو 2023, 05:55 مساء
الأهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبدء الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا»
مباراة الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان الودية (الإنترنت: حساب النادي على فيسبوك)
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وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، عصر اليوم، تونس، استعدادًا للمشاركة في الدور السداسي الذي سيقام لتحديد بطل الدوري الممتاز لكرة القدم. وبوصول الأهلي طرابلس تكون الفرق المشاركة في الدور السداسي قد وصلت جميعها إلى تونس.

وينطلق الدور السداسي لتحديد بطل الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل ويختتم يوم 13 يوليو من الشهر نفسه، حيث ستقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يكون الفريق الفائز بأكبر عدد من النقاط هو بطل الدوري الممتاز.

فرق الدور  السداسي
وتشارك في الدور السداسي ستة فرق هي: الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد وأبوسليم والهلال والنصر، وستقام المباريات على ملاعب سوسة ورادس والمنستير وصفاقس.

واستعد فريق الأهلي طرابلس لخوض مبارياته في الدور السداسي بأداء تدريبات يومية في ليبيا، كما استضاف فريق اتحاد بن قردان التونسي في مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، اطمأن من خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين لخوض منافسات الدور السداسي والمنافسة على لقب «دورينا».

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وسعيًا لتوفير أقصى درجات الاستقرار والتركيز في مباريات الدور السداسي، قررت إدارة نادي الأهلي طرابلس تعيين أسامة عبدالمجيد طليش مديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

كما اطلع رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون قبل سفر الفريق إلى تونس، على كافة استعدادات الفريق لخوض منافسات الدور السداسي، وتأكد من توافر كافة احتياجات الفريق، وتوافر كافة سبل الراحة لضمان أقصى درجات التركيز في المباريات.

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