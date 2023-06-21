طائرة أواسط الجزيرة تحقق الفوز الثالث على حساب الهدف (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة فوزًا مهمًا، أمس الثلاثاء، على حساب فريق الهدف بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، خلال المباراة التي جمعتهما بقاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية.

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يعد فوز فريق الأواسط بنادي الجزيرة على حساب فريق الهدف هو الثالث في تصفيات المنطقة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات ليبيا، حسب صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر «فيسبوك».

سبق أن حقق فريق الأواسط بنادي الجزيرة للكرة الطائرة الفوز الثاني في تصفيات المنطقة الثالثة على حساب فريق أساريا الزاوية بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل أيضًا، خلال المباراة التى جمعت بينهما الخميس الماضي بقاعة الألعاب الرياضية بنادي الجزيرة.

فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)