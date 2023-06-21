  • Alwasat News
Atwasat

طائرة أواسط الجزيرة تحقق الفوز الثالث على حساب الهدف (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 02:15 مساء
طائرة أواسط الجزيرة تحقق الفوز الثالث على حساب الهدف (صور)
فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
alwasat radio

حقق فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة فوزًا مهمًا، أمس الثلاثاء، على حساب فريق الهدف بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، خلال المباراة التي جمعتهما بقاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية.

- قبل الاعتزال.. تكريم دولي لـ«شنيشح» في بطولة العالم للكرة الطائرة «جلوس»

يعد فوز فريق الأواسط بنادي الجزيرة على حساب فريق الهدف هو الثالث في تصفيات المنطقة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات ليبيا، حسب صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر «فيسبوك».

سبق أن حقق فريق الأواسط بنادي الجزيرة للكرة الطائرة الفوز الثاني في تصفيات المنطقة الثالثة على حساب فريق أساريا الزاوية بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل أيضًا، خلال المباراة التى جمعت بينهما الخميس الماضي بقاعة الألعاب الرياضية بنادي الجزيرة.

فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
فريق الأواسط بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد

كاريكاتير خيري - تسعير خروف العيد
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها

علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش

فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب
بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول

بكين ردا على بايدن: وصف شي جينبينغ بـ«الديكتاتور» أمر غير مسؤول
شاهد: السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»

شاهد: السنغال تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل في ودية «دعم فينيسيوس»
فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم

فرانس برس: الطائرات الكهربائية بدأت بالإقلاع مع تنامي الطلب عليها حول العالم
الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص

الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية

نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية
4 قتلى في هجوم بإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

4 قتلى في هجوم بإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن

الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
«سامسونغ» تستعد لإطلاق «غالاكسي زي فولد» الجديد بسعر أقل

«سامسونغ» تستعد لإطلاق «غالاكسي زي فولد» الجديد بسعر أقل
قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي
مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم

مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم
محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد

محللون: إحاطة باتيلي مقدمة لطرح حل جديد
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي

بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي

ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض
أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» ...
«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة ...
ديربيان في السلة الليبية بطرابلس وبنغازي.. الثلاثاء
ديربيان في السلة الليبية بطرابلس وبنغازي.. الثلاثاء
ليبيا تشارك في إحياء اليوم الأولمبي العالمي.. السبت
ليبيا تشارك في إحياء اليوم الأولمبي العالمي.. السبت
منتخب ليبيا لكرة اليد يلتقي ألمانيا في ضربة بداية مونديال الشباب.. الثلاثاء
منتخب ليبيا لكرة اليد يلتقي ألمانيا في ضربة بداية مونديال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري ......
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة...
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات......
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب ......
الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج
الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل ......
المزيد
طائرة أواسط الجزيرة تحقق الفوز الثالث على حساب الهدف (صور)
طائرة أواسط الجزيرة تحقق الفوز الثالث على حساب الهدف (صور)...
افتتاح ملعب كرة السلة بحديقة زوارة (صور)
افتتاح ملعب كرة السلة بحديقة زوارة (صور)...
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري
سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري...
منتخب ليبيا لكرة اليد يلتقي ألمانيا في ضربة بداية مونديال الشباب.. الثلاثاء
منتخب ليبيا لكرة اليد يلتقي ألمانيا في ضربة بداية مونديال ......
ليبيا تشارك في إحياء اليوم الأولمبي العالمي.. السبت
ليبيا تشارك في إحياء اليوم الأولمبي العالمي.. السبت...
المزيد