افتتاح ملعب كرة السلة بحديقة زوارة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتُتح أمس الثلاثاء ببلدية زوارة ملعب كرة السلة الجانبي بالحديقة، وذلك بحضور مدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس عبدالله المنصوري، وكذلك مدير مكتب المتابعة وتقيم الأداء عطاء دغمان، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال سليم غواز والمدير التنفيذي لنادي الجزيرة زوارة صبحي بن ساسي وعضو اللجنة الإدارية بالنادي علي نانيس.

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المشروع جرى إنشاؤه بإشراف بلدية زوارة، فيما كان الحضور المميز لمجموعة من لاعبين وأحباء كرة السلة بنادي الجزيرة، كما تأتي الخطوة ضمن البرامج التي أعدها المجلس البلدي زوارة بالتعاون مع المنظمات الدولية لدعم المؤسسات الشبابية، حسب صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر «فيسبوك».

جرى استلام ملعب كرة السلة بحديقة زوارة بحلته الجديدة وبدعم تام من منظمة «تقارب»، حيث أسهمت بعدة برامج داعمة لبلدية زوارة ومؤسساتها، ونفذت هذا العمل شركة «الصلادة للمقاولات العامة» المحلية والمتعاقدة مع منظمة «تقارب»، وأنجزت العمل وفق المواصفات الفنية لدعم نادي الجزيرة.

افتتاح ملعب كرة السلة الجانبي بالحديقة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

افتتاح ملعب كرة السلة الجانبي بالحديقة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

افتتاح ملعب كرة السلة الجانبي بالحديقة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

افتتاح ملعب كرة السلة الجانبي بالحديقة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

افتتاح ملعب كرة السلة الجانبي بالحديقة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

افتتاح ملعب كرة السلة الجانبي بالحديقة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)

افتتاح ملعب كرة السلة الجانبي بالحديقة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)