سلة النصر تلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الثلاثاء أربع مباريات في الجولة الرابعة عشرة والختامية من دور الثمانية لبطولة الدوري الليبي لكرة السله، فعلى قاعة طرابلس حقق المدينة فوزه الأول في دور الثماني بتفوقه على الشباب 73-57.

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أيضًا فاز الأهلي طرابلس على الاتحاد 87-48، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي حقق الهلال الفوز على المروج 79-72، والنصر يلحق أول خسارة بالأهلي بنغازي بفوزه بنتيجة 77-69.

الترتيب بعد الجولة 14

الأهلي بنغازي 27 نقطة، الأهلي طرابلس 26، النصر 24، الاتحاد 23، الهلال 18، المروج 18، الشباب 16، المدينة 15.

يشار إلى أن الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى والمتأهلة لدوري التتويج، هي الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد، ويتبارى رباعي السلة فيما بينها في الدور الرباعي بنظام التجمع ومن مرحلتين، مرحلة الذهاب ستقام بطرابلس أيام 7 و8 و9 يوليو المقبل.

يقام دور الإياب ببنغازي أيام 14 و15 و16 و17 يوليو المقبل، والفريق الأكثر نقاطًا من المرحلتين، سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السله للموسم الرياضي 2022-2023.