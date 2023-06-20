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منتخب ليبيا لكرة اليد يلتقي ألمانيا في ضربة بداية مونديال الشباب.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 20 يونيو 2023, 02:59 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد يلتقي ألمانيا في ضربة بداية مونديال الشباب.. الثلاثاء
تدريبات منتخب شباب كرة اليد الليبي. (فيسبوك)
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يلتقي المنتخب الوطني الليبي للشباب لكرة اليد تحت 21 عاما، اليوم الثلاثاء، مع المنتخب الألماني خلال افتتاح مشاركته بكأس العالم المقامة بتنظيم مشترك بين دولتي ألمانيا واليونان، خلال الفترة من 20 يونيو إلى 3 يوليو المقبل.

منتخب ليبيا لكرة اليد للشباب يشارك في النسخة التي تحمل الرقم 24 للبطولة وعددها 32 منتخب توزعوا على 8 مجموعات كل مجموعة تضم أربع منتخبات.

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ويلعب المنتخب الوطني لكرة اليد في المجموعة الثانية مع منتخبات ألمانيا والجزائر وتونس.

المجموعة الأولى: فرنسا - بولندا - كرواتيا - الولايات المتحدة الأميريكية.
المجموعة الثانية: ألمانيا - الجزائر - تونس - ليبيا.
المجموعة الثالثة: البرتغال - البرازيل - كوستاريكا - الكويت.
المجموعة الرابعة: إسبانيا - جزر فارو - اليابان - أنغولا.
المجموعة الخامسة: المجر - الدنمارك - الأرجنتين - النرويج.
المجموعة السادسة: السويد - سلوفينيا - البحرين - جرينلاند.
المجموعة السابعة: صربيا - ايسلندا - تشيلي - المغرب.
المجموعة الثامنة: مصر - اليونان - كوبا - السعودية.

يبدا المنتخب الليبي المشاركة اليوم بلقاء منتخب ألمانيا، البلد المنظم، وغدا الأربعاء يقابل منتخب الجزائر، والجمعة المقبل مواجهة مع تونس.

يرافق بعثة المنتخب الليبي لكرة اليد للشباب الإعلامي ربيع دهان بهدف متابعة وتغطية أجواء البطولة من مباريات وتدريبات خاصة بالفريق الوطني لكرة اليد.  

يذكر أن المنتخب الليبي لكرة اليد للشباب استعد جيدا للبطولة وخاض عدد من المباريات التجريبية قبل الوصول أمس الإثنين إلى مدينة هانوفر الألمانية.

منتخب ليبيا للشباب في كرة اليد. (فيسبوك)
منتخب ليبيا للشباب في كرة اليد. (فيسبوك)
الإعلامي ربيع دهان. (فيسبوك)
الإعلامي ربيع دهان. (فيسبوك)
تدريبات منتخب شباب كرة اليد الليبي. (فيسبوك)
تدريبات منتخب شباب كرة اليد الليبي. (فيسبوك)
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