ليبيا تشارك في إحياء اليوم الأولمبي العالمي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تحيي اللجنة الأولمبية الليبية اليوم الأولمبي العالمي السبت المقبل في مدينتي طرابلس وبنغازي، كما دعت اللجنة الأولمبية الليبية اللجان المشكلة لإعداد وتجهيز وتنظيم فعاليات اليوم الأولمبي في كل من طرابلس وبنغازي.

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الإعداد عبر جميع رؤساء الاتحادات الرياضية العامة والفرعية وجميع الأندية والتنظيمات الرياضية بمختلف تخصصاتها وتركيباتها وجميع ممارسي الرياضة وأصدقائها ومحبيها من جميع الأعمار والفئات للمشاركة بفعالية في هذا اليوم العالمي.

وتتجه جميع الشعوب في اليوم العالمي نحو الملاعب والساحات والميادين الرياضية للتأكيد على أن الرياضة هي رسالة سلام ومحبة ووئام بين مختلف سكان وشعوب الكرة الأرضية بهدف غرس المفاهيم والقيم الإنسانية النبيلة.

كما تدعو هذه اللجان مختلف الوسائل الإعلامية العامة والخاصة من قنوات تلفزيونية وإذاعية وجرائد ومواقع إعلامية إلكترونية لتغطية هذا اليوم الأولمبي.