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ديربيان في السلة الليبية بطرابلس وبنغازي.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 20 يونيو 2023, 02:13 مساء
ديربيان في السلة الليبية بطرابلس وبنغازي.. الثلاثاء
جانب من مباراة الأهلي بنغازي في السلة. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع الجولة الرابعة عشرة (الأخيرة) لدور الثمانية في دوري السلة الليبي عبر إقامة أربع مباريات. ففي طرابلس، تجرى المباراة الأولى في الرابعة والنصف مساء، وتجمع المدينة والشباب. أما المباراة الثانية فتجرى بالسابعة مساء، وتجمع طرفي «ديربي العاصمة» القطبين الاتحاد والأهلي طرابلس.

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وفي مجمع بنغازي، تجرى المباراة التي ستجمع قطبي مدينة بنغازي النصر والأهلي بنغازي دون حضور الجمهور، وذلك في الرابعة والنصف مساء. أما المباراة الثانية فستنطلق في تمام السابعة مساء، وتجمع الهلال والمروج.

الترتيب قبل مباريات اليوم
الصدارة للأهلي بنغازي بـ26 نقطة، وأقرب الملاحقين الأهلي طرابلس بـ24، وثالثا النصر بـ22، ثم رابعا الاتحاد بـ22، وخامسا المروج (17)، وسادسا الهلال (16)، وسابعا الشباب (16)، وثامنا المدينة (13).

رباعي السلة بنظام التجمع من مرحلتين
قد تأهلت للدور الرباعي لكرة السلة الخاص بالتتويج فرق: الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد، والذي يقام بنظام التجمع من مرحلتين: الذهاب في طرابلس 7 و8 و9 يوليو المقبل، والإياب ببنغازى 14 و15 و16 و17 يوليو المقبل، والفريق الأكثر نقاطا من المرحلتين سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023.

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