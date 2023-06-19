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«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 05:56 مساء
«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
تنوية للحلقة الجديدة من برنامج «في التسعين». (خاص - الوسط)
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في حلقة جديدة، اليوم الإثنين، يناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV» مع الإعلامي مؤيد إسكندر، عدة ملفات مهمة على مائدة كرة القدم الليبية.

ويرصد «في التسعين» مع مؤيد إسكندر، آخر أخبار الفرق قبل انطلاق دوري التتويج السداسي، كما يكشف عن أطقم التحكيم لمباريات السداسي.

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يبحث أيضاً برنامج «في التسعين» عن الحلول لخروج المنتخب الوطني من أزمته، بعد الإخفاق في التنافس على إحدى بطاقتي التأهل لأمم أفريقيا بكوت ديفوار.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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