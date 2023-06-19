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أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الإثنين 19 يونيو 2023, 04:21 مساء
أبوهديمة لـ«بوابة الوسط»: أحكام القضاء نافذة والتهديد بـ«فيفا» مرفوض
الصديق أبوهديمة. (فيسبوك)
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دعا رئيس اللجنة التسييرية بنادي الظهرة الصديق أبوهديمة، الإعلام الرياضي للتفاعل بشكل أكبر مع قضية اتحاد الكرة بعد صدور حكم نهائي ببطلان الانتخابات.

- القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

وقال الصديق أبوهديمة في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «أن هذا الموضوع أصبح مهم جداً، وقضية رأي عام، ويجب وضع الوسط الرياضي في الصورة، ومتابعة كل جديد».

وأكد أبوهديمة أن أحكام القضاء نافذة، ولها علاقة بسيادة البلد على الصعيد الرياضي، كما يجب عدم التلميح أو التلويح بالتهديد وانتظار رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لأن القضية إدارية وشأن داخلي رياضي يخص الرياضة الليبية.

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