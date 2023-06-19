الأهلي بنغازي والهلال يسجلان أول وصول إلى تونس استعدادا لدوري التتويج السداسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثتا فريقي الأهلي بنغازي والهلال لكرة القدم إلى تونس استعداداً لانطلاق دوري التتويج السداسي المقرر إقامته في الخامس والعشرين من يونيو الجاري.

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وتغادر بعثتا الاتحاد والنصر غداً الثلاثاء، بينما يكمل عقد السداسي الأهلي طرابلس وأبوسليم الأربعاء المقبل، قبل الحدث الرياضي بأيام.

يشهد جدول الجولة الأولى لقاء الأهلي بنغازي والاتحاد في الافتتاح على أرضية ملعب سوسة في تمام الساعة الخامسة مساء يتوقيت ليبيا، والهلال يلتقي أبوسليم على أرضية ملعب رداس في تمام الساعة السابعة مساء، بينما يلتقي الأهلي طرابلس مع النصر في تمام الساعة التاسعة مساء.