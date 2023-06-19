«كاف» يخاطب الاتحاد الليبي بشأن الرباعي الأفريقي.. وترقب لسداسي التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره الأفريقي «كاف» بشأن مشاركة أربعة فرق ليبية في مسابقتي الأندية الأفريقية، للموسم الرياضي 2023-2024.

- تعديل مهم على نظام دوري التتويج السداسي الليبي قبل الانطلاق في تونس

يتأهل بطل النسخة الحالية من الدوري الليبي الممتاز والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، بينما سيلعب صاحبا المركز الثالث والرابع في كأس «الكونفدرالية».

تحديد الفرق الليبية الأربعة المشاركة في أفريقيا بعد ختام دوري التتويج السداسي والمقرر انطلاقه في تونس في الخامس والعشرين من يونيو الجاري.