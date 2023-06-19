شاهد: البطل الليبي عبدالرحمن موسى يحتل المركز الرابع عالميا في مالطا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خسر البطل الليبي عبدالرحمن موسى ميداليتين كانتا في المتناول خلال عالمية القوة البدنية المقامة في مالطا، وذلك بمنافسات وزن 120 كلغ، ففي رفعة الرجلين نجح موسي في محاولته بثقل 405 كلغ، إلا أن الحكام اعتبروا الرفعة صحيحة، ولكن بصورة غريبة نادرة الحدوث تدخل الحكام دون اعتماد الرفعة، وفي حالة احتسابها كان سيتوج موسى بفضية الرجلين وبرونزية المجموع.

بهذا تكون النتيجة النهائية في الوزن على النحو التالي: أول الترتيب للأميركي أوليفراس بمجموع 1080 كلغ، وجاء ثانيا الجورجي تيرثور بمجموع 982.5 كلغ، وثالثا التركي هوكاك بمجموع 980 كلغ، وحل الليبي عبدالرحمن موسى رابعا بمجموع 965 كلغ.

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يشار إلى أن ليبيا توجت في المحفل العالمي بثلاث ميداليات عن طريق عبدالله هاجر في وزن 105 كلغ، واحدة فضية و2 برونز.

البطل الليبي عبدالرحمن موسى. (فيسبوك)