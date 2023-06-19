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ناشئو وسعاية ابديري أبطال كاراتيه طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 19 يونيو 2023, 01:50 مساء
ناشئو وسعاية ابديري أبطال كاراتيه طرابلس
منافسات الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس. (فيسبوك)
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نظم الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس بطولة المنطقة للفئات السنية، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:

أول الترتيب نادي وسعاية ابديري برصيد 14 ذهبية و13 فضية و9 برونزيات، وجاء الاتحاد ثانيا بـ7 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، وثالثا نادي أوميجا فيت بـ3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات.

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جاء رابعا أبطال صلاح الشيباني بذهبيتين و3 فضيات و4 برونزيات، وخامسا أكاديمية النخبة بذهبيتين وفضية واحدة وبرونزية واحدة، وسادسا نادي المحلة بذهبية واحدة و4 فضيات، وسابعا أكاديمية سبيشل وان بذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية واحدة، وثامنا الأهلي طرابلس بذهبية واحدة، وتاسعا نادي التضامن برونزية واحدة.

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