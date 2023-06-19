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الملعب الليبي يتصدر المجموعة الخامسة بدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 19 يونيو 2023, 12:52 مساء
الملعب الليبي يتصدر المجموعة الخامسة بدوري الدرجة الأولى
فريق كرة القدم بنادي الملعب الليبي. (فيسبوك)
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حافظ نادي الملعب الليبي على صدارته للمجموعة الخامسة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه أمس الأحد على الشروق بثلاثة أهداف مقابل هدف 3-1.

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وفي بقية نتائج المجموعة فاز الوحدة على الجزيرة 2-1، وتعادل الجمارك والنصر زليتن 1-1، بينما فاز الظهرة على الطلائع 2-1، والشرطة على الشموع 1-0.

الترتيب بعد الجولة 15
ينفرد نادي الملعب الليبي بالصدارة برصيد 32 نقطة، ويلاحقه الجزيرة 27، النصر زليتن 25، الشموع 24، الوحدة 21، الشرطة 19، الظهرة 17، الطلائع 14، الشروق 13، الجمارك ثماني نقاط.

فريق كرة القدم بنادي الملعب الليبي. (فيسبوك)
فريق كرة القدم بنادي الملعب الليبي. (فيسبوك)
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