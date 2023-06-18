البطل الليبي عبدالله هاجر ثالث العالم في بطولة مالطا للقوة البدنية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أحرز البطل الليبي عبدالله هاجر الترتيب الثالث عالميًا في بطولة مالطا المفتوحة للقوة البدنية أمس السبت في منافسات 105 كلغ ضمن منافسة قوية بين 19 رياضيًا من مختلف دول العالم.

البطل الليبي عبدالله هاجر أحرز قلادتين؛ واحدة برونزية في رفعة الرجلين والأخرى فضية في رفعة الصدر، ورابعًا على المجموع من بين أبطال العالم المحترفين في وزن 105 كلغ.

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كان لاعب المنتخب الوطني محمد الهمالي للقوة البدنية أحرز الترتيب السادس عالميًا في أول مشاركة دولية له من بين 16 لاعبًا وكان قريبًا من الحصول على قلادة في رفعة الثقلين.

وسيخوض اليوم الأحد الرياضي عبدالرحمن موسى منافسات البطولة في وزن فوق 120 كلغ، وتشارك ليبيا في بطولة العالم المفتوحة للمحترفين بمالطا للقوة البدنية بثلاثة رياضيين، وهم: محمد الهمالي وعبدالله هاجر في وزن 105 ووزن 59 وعبدالرحمن موسى في وزن فوق 120 كلغ، بمشاركة 64 دولة على مستوى العالم.

تتويج الليبي عبدالله هاجر. (فيسبوك)

تتويج الليبي عبدالله هاجر. (فيسبوك)

تتويج الليبي عبدالله هاجر. (فيسبوك)

تتويج الليبي عبدالله هاجر. (فيسبوك)