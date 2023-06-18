  • Alwasat News
Atwasat

الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع ضيفه التونسي بن قردان استعدادا للدوري السداسي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 18 يونيو 2023, 03:16 مساء
الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع ضيفه التونسي بن قردان استعدادا للدوري السداسي (صور)
المباراة الودية بين الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

انتهت المباراة الودية بين فريقي الأهلي طرابلس وضيفه فريق اتحاد بن قردان التونسي بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب نادي الأهلي طرابلس بحضور الجمهور الرياضي.

- «بوابة الوسط» ترصد تفاصيل «دورينا»: 355 هدفا.. الأهلي بنغازي أقوى هجوم والاتحاد أفضل دفاع

حاول مدرب فريق الأهلي طرابلس طارق جراية إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة الودية والتي جاءت ضمن استعدادًا الفريق لدوري التتويج السداسي والمقرر انطلاقه في الـ25 يونيو الجاري بتونس.

دخل فريق اتحاد بن قردان المباراة الودية أمام الأهلي طرابلس ضمن استكمال ما تبقى من الدوري التونسي.

المباراة الودية بين الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المباراة الودية بين الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المباراة الودية بين الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المباراة الودية بين الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المباراة الودية بين الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المباراة الودية بين الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر

الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر
سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني ...
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية ...
الترسانة والبشائر في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
الترسانة والبشائر في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري ......
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة...
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات......
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب ......
الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج
الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل ......
المزيد
البطل الليبي عبدالله هاجر ثالث العالم في بطولة مالطا للقوة البدنية (صور)
البطل الليبي عبدالله هاجر ثالث العالم في بطولة مالطا للقوة ......
الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع ضيفه التونسي بن قردان استعدادا للدوري السداسي (صور)
الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع ضيفه التونسي بن قردان استعدادا......
شاهد: البطلة الليبية ريحان تحمل الشعلة الأوليمبية في برلين وسط أكثر من 190 دولة
شاهد: البطلة الليبية ريحان تحمل الشعلة الأوليمبية في برلين ......
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا»......
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي...
المزيد