الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع ضيفه التونسي بن قردان استعدادا للدوري السداسي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت المباراة الودية بين فريقي الأهلي طرابلس وضيفه فريق اتحاد بن قردان التونسي بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب نادي الأهلي طرابلس بحضور الجمهور الرياضي.

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حاول مدرب فريق الأهلي طرابلس طارق جراية إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة الودية والتي جاءت ضمن استعدادًا الفريق لدوري التتويج السداسي والمقرر انطلاقه في الـ25 يونيو الجاري بتونس.

دخل فريق اتحاد بن قردان المباراة الودية أمام الأهلي طرابلس ضمن استكمال ما تبقى من الدوري التونسي.

المباراة الودية بين الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

المباراة الودية بين الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

المباراة الودية بين الأهلي طرابلس واتحاد بن قردان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)