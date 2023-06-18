شاهد: البطلة الليبية ريحان تحمل الشعلة الأوليمبية في برلين وسط أكثر من 190 دولة

القاهرة - بوابة الوسط

حملت البطلة الليبية ريحان بن جليل شعلة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص في الملعب الرئيسي ببرلين، حيث استضاف، أمس السبت، الإستاد الأوليمبى بالعاصمة الألمانية حفل افتتاح الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشرة للأوليمبياد الخاص، بمشاركة أكثر من 190 دولة، هى عدد الدول المشاركة فى الألعاب.

- لمشاهدة البطلة الليبية ريحان بن جليل وهى تحمل الشعلة.. اضغط هنا

ورحب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، بأكثر من عشرة آلاف مشارك، بينهم 7 آلاف لاعب ولاعبة يتنافسون في 23 رياضة أوليمبية، إلى جانب إقامة عدد من المؤتمرات الدولية، مواكبة لهذه الألعاب العالمية. كما ألقى الدكتور تيموثى شرايفر، رئيس الأوليمبياد الخاص الدولي، في حفل الافتتاح كلمة.

- بالصور.. ريحان بن اجليل تشارك في تدريبات حمل الشعلة للأوليمبياد الخاص ببرلين

وقد اُختيرت بطلة الأوليمبياد الخاص الليبي في مجال السباحة لذوي «متلازمة داون» ضمن الرياضيين الذين سيحملون شعلة افتتاح الأوليمبياد الخاص في برلين، الذي تشارك ليبيا في منافساته بـ42 رياضيا من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر ثماني ألعاب رياضية: ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والدراجات والريشة الطائرة والبولينج والبوتشي.