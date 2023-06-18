السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الليبية محسن السباعي أنه سيتم تحويل الصيغة التنفيذية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عندما تصل بشكل رسمي من محكمة طرابلس بخصوص بطلان انتخابات اتحاد الكرة الليبي.

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وقال، في تصريح إلى «راديو السويحلي»: «القضاء في ليبيا شفاف ونزيه، واتحاد الكرة الحالي انتزعت عنه الصفة القانونية حاليا بعد الحكم القضائي النهائي، وهناك مقترح من قِبل اللجنة الأوليمبية بتشكيل لجنة تسييرية للاتحاد الليبي لكرة القدم، تتكون من 5 أشخاص لهم خبرة وكفاءة في تسيير النشاط الرياضي».