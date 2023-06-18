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السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 18 يونيو 2023, 12:57 مساء
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
جانب من منافسات سلة الأهلي بنغازي. (فيسبوك)
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حددت اللجنة المشرفة على نهائيات بطولة الدوري الليبي لكرة السلة السبت المقبل، 24 يونيو الجاري، موعدا للاجتماع الفني، الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بالاتحادات الرياضية في تمام الحادية عشرة صباحا، من أجل إجراء قرعة الدوري الرباعي (رباعي التتويج).

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يقام الدوري الرباعي بنظام التجمع من مرحلتين بمشاركة أندية: الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد.

وستقام المرحلة الأولى في القاعة الكبرى بطرابلس 7 و8 و9 يوليو المقبل، والمرحلة الثانية بمجمع سليمان الضراط في بنغازي من 14 إلى 17 يوليو المقبل، على أن يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الجاري الفريق المتحصل على النقاط الأكثر من التجمعين.

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