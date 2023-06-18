الترسانة والبشائر في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم...

حقق فريقا الترسانة والبشائر، أمس السبت، الفوز في الجولة الخامسة عشرة لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، ليواصلا صدارتهما المجموعة الرابعة.
- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي
وقد فاز الترسانة على أبى الأشهر 2-1، والبشائر على الفالوجا 2-0. وفي بقية المباريات، فاز رفيق على المجد 1-0، والوطن على الشط 2-1، والمستقبل على ترهونة 3-0.
الترتيب بعد الجولة الـ15
الصدارة للترسانة بـ28 نقطة، وبفارق هدف يأتي البشائر ثانيا بـ28 نقطة، ومن خلفهما الوطن بـ26، ثم المستقبل (25)، ورفيق (23)، وأبي الأشهر (20)، والفالوجا (18)، والشط (16)، والمجد (12)، وترهونة (4 نقاط).
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