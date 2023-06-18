الترسانة والبشائر في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريقا الترسانة والبشائر، أمس السبت، الفوز في الجولة الخامسة عشرة لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، ليواصلا صدارتهما المجموعة الرابعة.

- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي

وقد فاز الترسانة على أبى الأشهر 2-1، والبشائر على الفالوجا 2-0. وفي بقية المباريات، فاز رفيق على المجد 1-0، والوطن على الشط 2-1، والمستقبل على ترهونة 3-0.