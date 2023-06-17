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غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 09:30 مساء
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
هدف غينيا الإستوائية في شباك منتخب تونس اليوم (الإنترنت: حساب الاتحاد التونسي على فيسبوك)
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أسفرت نتائج الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، عن حدوث تغيير جذري في ترتيب المجموعة وإعادة ترتيب أوراقها بشكل غير متوقع.

ففي مباراة المنتخب الوطني أمام بوتسوانا التي خاضها لاعبو «فرسان المتوسط» خارج أرضهم بهدف الفوز ولا شيء غيره، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وعاد الفريق من ملعب فرانسيستاون بخفي حنين بعد الهزيمة بهدف دون رد.

ضياع الأمل
وقد دخل المنتخب الوطني مباراته أمام بوتسوانا وهو مطالب بالفوز بآخر مباراتين له بالتصفيات، وفوز تونس متصدرة الترتيب بعشر نقاط على غينيا الاستوائية الوصيف بتسع نقاط، إلا أن هزيمته أمام بوتسوانا قضت على أي أمل له في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وجعلت من مباراته بالجولة السادسة مجرد مباراة شرفية لن يكون لنتيجتها أي تأثير.

في المقابل، كان المنتخب التونسي يلعب في ضيافة غينيا الاستوائية، وقبل المباراة كانت كل الترشيحات تصب في خانة تحقيق «نسور قرطاج» فوزا مريحا بسبب فارق الإمكانات والتاريخ، غير أن منتخب غينيا الاستوائية تمكن من تحقيق المفاجأة وفاز على تونس بهدف نظيف أحرزه إيمليو نسووي من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

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بهذه النتائج، تراجع المنتخب الليبي إلى المركز الأخير في ترتيب المجموعة العاشرة بعدما توقف رصيده عن ثلاث نقاط، فيما تقدم منتخب بوتسوانا إلى المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط.

كما تقدم منتخب غينيا الاستوائية إلى المركز الأول برصيد 12 نقطة، خاطفا الصدارة من المنتخب التونسي الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد عشر نقاط.

وفي ضوء هذه التطورات لن يكون للمنتخب الوطني أي أمل عندما يواجه غينيا الاستوائية في الرابع من سبتمبر المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات، سوى تحقيق الفوز لاستعادة المركز الثالث، وترك انطباع طيب قبل إغلاق صفحة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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