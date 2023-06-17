المنتخب الوطني يتأخر بهدف أمام بوتسوانا في الشوط الأول

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني أمام مضيفه البوتسواني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد أحرزه موهتوسوي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط.

بدأت المباراة بحماس من جانب لاعبي المنتخب الوطني سعيا وراء إحراز هدف مبكر، وفي المقابل اعتمد لاعبو منتخب بوتسوانا على امتصاص ذلك الحماس، وفي الوقت نفسه، السيطرة على منطقة وسط الملعب.

لم يستمر الحماس الهجومي الليبي سوى عشر دقائق فقط، بعدها بدأ أصحاب الأرض يفرضون سيطرتهم على مجريات اللعب تدريجيا، وأصبح الاستحواذ على الكرة من نصيبهم، كما بدأوا يبنون الهجمات معتمدين على الجبهة اليسرى لكن الظهير الأيمن عبدالله الشريف تصدى لهذه المحاولات.

إصابة الشريف

وفي الدقيقة 15 يُصاب الشريف ويضطر المدير الفني حمدي بطاو لاستبداله والدفع بأبوبكر ميلاد بدلا منه، لكن هذا التبديل ترك أثره على الصلابة الدفاعية للمنتخب الوطني.. ففي الدقيقة 27 انفرد شيكانيانج بالحارس مراد الوحيشي لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة، وبعدها بدقيقة اخترق منتخب بوتسوانا منطقة الجزاء بعد المرور من أبوبكر لكن الدفاع أبعد الكرة إلى ركنية.

هذه الهجمات الخطيرة دفعت لاعبي المنتخب الوطني للتراجع لتأمين مرماهم، الأمر الذي سمح لأصحاب الأرض بفرض مزيد من السيطرة على المباراة، فغابت خطورة «فرسان المتوسط» باستثناء ضربة رأس للهوني مرت بجوار القائم.

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الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول مرت سريعا دون أن تشهد أي خطورة من جانب المنتخب الوطني بسبب التسرع وعدم الدقة في بناء الهجمات، فيما لاحت لمنتخب بوتسوانا في الدقيقة 42 فرصة ذهبية لإحراز هدف التقدم من كرة عرضية مرت من أمام خط المرمى دون أن تجد من يودعها الشباك.

لكن سيطرة بوتسوانا أسفرت في النهاية عن هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، حين أخفق الدفاع في إبعاد كرة عرضية لترتد إلى غير المراقب فسدد مباشرة على يسار الحارس الوحيشي معلنا تقدم بوتسوانا بهدف دون رد، وينتهي الشوط بهذه النتيجة.