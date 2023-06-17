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حمدي بطاو يعلن قائمة المنتخب الوطني لمواجهة بوتسوانا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 05:43 مساء
حمدي بطاو يعلن قائمة المنتخب الوطني لمواجهة بوتسوانا
حمدي بطاو (أرشيفية: فيسبوك)
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أعلن حمدي بطاو المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائمة المنتخب التي ستواجه المنتخب البوتسواني في السادسة من مساء اليوم، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشكيلة المنتخب

واختار حمدي بطاو لبدء المباراة تشكيلة أساسية تضم كلا من: مراد الوحيشي وناجي دراء والطاهر بن عامر وعبدالله الشريف ومحمد الترهوني وصهيب بن سليمان وربيع شادي ومؤيد اللافي وحمدو الهوني ومفتاح طقطق وزكريا الهريش.

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وستقام المواجهة بين «فرسان المتوسط» أمام منتخب بوتسوانا على الملعب الوطني ببوتسوانا، وهي مباراة يحتاج المنتخب الوطني للفوز بها، أملا في تعزيز حظوظه في المنافسة، مع انتظار فوز منتخب تونس، المتصدر برصيد عشر نقطة والمتأهل عن المجموعة العاشرة، على غينيا الاستوائية، صاحب الوصافة

برصيد تسع نقاط، لتعود حسابات التأهل، التي تبدو صعبة، عندما يلتقي في ختام الجولة السادسة المنتخب الليبي الذي يملك ثلاث نقاط في رصيده، نظيره الغيني على ملعب «شهداء بنينا».

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