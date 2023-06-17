مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة، أن هناك أربعة أسماء مطروحة لتولي رئاسة اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لكرة القدم، بعد قرار محكمة طرابلس ببطلان انتخابات مجلس الإدارة الحالي والتي جرت قبل عامين، وأن هناك قوائم جاهزة لشخصيات رياضية أعلنت رغبتها رسميا في تولي الموقع لمدة ثلاثة أشهر لتسير النشاط والإعداد لانتخابات جديدة.

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وكان عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي، أكد في تصريح لـ«راديو الشبابية» رفض اتحاد الكرة للحكم، وأن مجلس الإدارة لن يغادر إلا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأن لغة التهديد والوعيد لن تجدي نفعاً مع اتحاد الكرة.