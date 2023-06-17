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ابن إبراهيم: لجنة تسييرية لاتحاد الكرة ضروري.. والقضاء من حقه التدخل والدليل بلاتر وبلاتيني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 17 يونيو 2023, 03:14 مساء
ابن إبراهيم: لجنة تسييرية لاتحاد الكرة ضروري.. والقضاء من حقه التدخل والدليل بلاتر وبلاتيني
أبوبكر بن إبراهيم. (فيسبوك)
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أكد لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني السابق أبوبكر بن إبراهيم أن تشكيل لجنة تسييرية للاتحاد الليبي لكرة القدم يجب أن يتم بأقصى سرعة من قِبل اللجنة الأوليمبية الليبية.

وقال ابن إبراهيم، في منشور له على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «القضاء من حقه أن يتدخل، وهذا شق إداري وليس فنيا، حيث إن حكم بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بسبب أمور إدارية».

- القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

وأوضح: «القضاء أكد تلك الأمور، فكان حكمه نهائيا. كما أن مراقب اللجنة الأوليمبية قال في تقريره الأخير إن الانتخابات باطلة».

واختتم ابن إبراهيم حديثه قائلا: «من يسوق أن القضاء الإداري لا علاقة له، وأن هذا اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نقول له إن بلاتر وبلاتينى تم إيقافهما بأحكام قضائية».

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