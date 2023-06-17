تعديل مهم على نظام دوري التتويج السداسي الليبي قبل الانطلاق في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارا بتعديل نظام مسابقة دوري السداسي للفرق الستة المتبارية: الأهلي بنغازي والنصر والهلال من المجموعة الأولى، والاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم من المجموعة الثانية.

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نص التعديل الجديد للدوري السداسي، الذي سيقام في تونس على ملاعب: رادس والمنستير وصفاقس وسوسة 25 يونيو الجاري، بأن يكون اللعب بنظام المجموعة الواحدة، ومن جولة واحدة، ومن يتحصل على أكثر نقاط يتوج بلقب النسخة الـ48 من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.



وقد حدد نظام الدوري الممتاز واللائحة السابقة أن نظام دوري التتويج السداسي سيكون من مرحلتين (ذهاب وإياب)، إلا أن ضيق الوقت والالتزام بتماشي البطولة المحلية مع أجندة الاتحاد الأفريقي (الكاف) تسببا في التعديل الأخير.

جدول منافسات مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)

قرار اتحاد كرة القدم الليبي. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)