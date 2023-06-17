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سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 17 يونيو 2023, 01:36 مساء
سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)
جانب من منافسات سلة الأهلي بنغازي. (فيسبوك)
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واصل الأهلي بنغازي صدارته ثماني الدوري الليبي لكرة السلة دون خسارة، بعد أن جمع في رصيده 26 نقطة من 13 مباراة، وبات أقرب الملاحقين الأهلي طرابلس بـ24 نقطة، وثالثا النصر بـ22 نقطة، ورابعا الاتحاد بـ22 نقطة، وخامسا المروج (17 نقطة)، وسادسا الهلال (16 نقطة)، وسابعا الشباب (16 نقطة)، وثامنا المدينة (13 نقطة).

مفكرة نتائج الجولة الـ12
النصر × الاتحاد 63-61
الأهلي بنغازي × الأهلي طرابلس 73-70
الهلال × المدينة 61-50
الشباب × المروج 68-61

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نتائج الجولة الـ13
المروج × المدينة 61-50
الأهلي بنغازي × الاتحاد 76-75
الأهلي طرابلس × النصر 61-60
الهلال × الشباب 62-46

ديربيات الجولة الـ14

تقام الجولة الرابعة عشرة (الأخيرة) الثلاثاء المقبل. فعلى قاعة طرابلس، يلتقي المدينة والشباب، وديربي طرابلس سيجمع الاتحاد والأهلي طرابلس. وفي مجمع بنغازي، يواجه الهلال المروج، ويجتمع قطبا مدينة بنغازي النصر والأهلي بنغازي.

الدور الرباعي
يجرى الدور الرباعي في كرة السلة بين الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد والنصر بنظام التجمع من مرحلتين: الذهاب في طرابلس أيام 7 و8 و9 يوليو المقبل، والإياب ببنغازي أيام 14 و15 و16 و17 يوليو المقبل، والفريق الأكثر نقاطا من المرحلتين سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الحالي.

جانب من منافسات سلة الأهلي بنغازي. (فيسبوك)
جانب من منافسات سلة الأهلي بنغازي. (فيسبوك)
جانب من منافسات سلة الأهلي بنغازي. (فيسبوك)
جانب من منافسات سلة الأهلي بنغازي. (فيسبوك)
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