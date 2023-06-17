المعهد العالي للتقنية في زوارة يتوج ببطولة الجامعات للطائرة الشاطئية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت، أمس الجمعة في طرابلس على ملاعب بلدية طرابلس، بطولة الجامعات الليبية والمعاهد العليا في الكرة الطائرة الشاطئية، تحت إشراف جامعة طرابلس والاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، بمشاركة 19 فريقا مثلوا الجامعات والمعاهد العليا من مختلف المدن الليبية، من طرابلس وبنغازي ومصراتة وزوارة والزاوية وورشفانة وسرت وزليتن وبني وليد والزنتان وصبراتة.

مفكرة النتائج

جامعة طرابلس (أ) × جامعة بنغازي (ب) 2-0

جامعة الجفارة (ب) × جامعة بني وليد 2-0

المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية × جامعة الزنتان 2-0

الجامعة الأسمرية - زليتن × جامعة الجفارة (أ) 2-0

جامعة بنغازي (ج) × جامعة الزاوية 2-0

جامعة بنغازي (ج) × جامعة مصراتة 2-1

جامعة صبراتة × جامعة سرت 2-0

المعهد العالي للعلوم والتقنية - زوارة × جامعة بني وليد 2-0

المعهد العالي للتقنية - بنغازي × الجامعة الأسمرية 2-1

جامعة مصراتة × المعهد العالي للتقنية - الزهراء 2-0

- ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات

دور ربع النهائي

جامعة طرابلس × معهد التقنية - الزهراء 2-0

معهد التقنية الطبية - بنغازي × جامعة بنغازي (ب) 2-0

معهد التقنية - زوارة × جامعة مصراتة 2-1

جامعة بنغازي (أ) × جامعة بنغازي (ب) 2-0

الدور نصف نهائي

جامعة طرابلس × جامعة بنغازي 2-1

أكاديمية التقنية - زوارة × أكاديمية التقنية - بنغازي 2-0

مباراة الترتيب الثالث

أكاديمية التقنية - بنغازي × جامعة بنغازي (ب) 2-0

المباراة النهائية

أكاديمية التقنية - زوارة × جامعة طرابلس 2-0

حفل التتويج

وفي ختام البطولة، وبحضور وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، ورئيس جامعة طرابلس خالد عون، ورئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد، ورئيس اتحاد طلاب جامعة طرابلس أحمد أبورقيقة، ومدير إدارة الفروع بوزارة الشباب محمد خنيس، وزعت الكؤوس والميداليات على الفرق المتفوقة، وشهادات التقدير على حكام البطولة.

ختام بطولة الجامعات للطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

ختام بطولة الجامعات للطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

ختام بطولة الجامعات للطائرة الشاطئية. (فيسبوك)

ختام بطولة الجامعات للطائرة الشاطئية. (فيسبوك)