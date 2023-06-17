المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج المغرب بكأس وذهبية بطولة العرب لكرة القدم داخل الصالات، التي استضافتها مدينة جدة السعودية، بعد الفوز العريض في المباراة النهائية على الكويت 7-1.

انتهى الشوط الأول بخماسية للمغرب، جاءت بإمضاء اللاعبين: إسماعيل أمزال وسفيان الشعراوي ويوسف جواد وخالد بوزيد وسفيان بريط. وفي الشوط الثاني، أضاف المغرب ثنائية عن طريق رضا الخياري، وهدف عكسي عن طريق اللاعب سليمان العمران، بينما أحرز هدف الكويت الوحيد عبد الرحمن الطويل.

- منتخب ليبيا في نصف نهائي البطولة العربية للصالات بعد الفوز على لبنان

وقد شهدت البطولة مشاركة 12 منتخبا، وتصدر منتخب المغرب المجموعة الثانية بعد فوزه على جزر القمر 5-2، ولبنان 6-0، والكويت 4-2. وفي دور ربع النهائي، فاز المغرب على السعودية 5-2، وفي دور نصف النهائي فاز على ليبيا 5-1.

ليبيا تغادر من نصف النهائي

تصدر منتخب ليبيا مجموعته بفوزين على طاجيكستان 2-1، والسعودية 5-3، بينما خسر مباراته أمام الجزائر 2-3. وفي ربع النهائي، فازت ليبيا على لبنان 5-2، قبل أن تخسر مباراتها أمام المغرب في نصف النهائي 1-5.

سجل البطولات

▪︎ النسخة الأولى 1998 وفازت بها مصر.

▪︎ النسخة الثانية 2005 وفازت بها مصر.

▪︎ النسخة الثالثة 2007 وفازت بها ليبيا.

▪︎ النسخة الرابعة 2008 وفازت بها ليبيا.

▪︎ النسخة الخامسة 2021 وفاز بها المغرب.

▪︎ النسخة السادسة 2022 وفاز بها المغرب.

▪︎ النسخة السابعة 2023 وفاز بها المغرب.

تتويج المغرب بكأس العرب لكرة الصالات. (فيسبوك)

تتويج المغرب بكأس العرب لكرة الصالات. (فيسبوك)