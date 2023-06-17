  • Alwasat News
Atwasat

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 17 يونيو 2023, 11:53 صباحا
المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
تتويج المغرب بكأس العرب لكرة الصالات. (فيسبوك)
alwasat radio

توج المغرب بكأس وذهبية بطولة العرب لكرة القدم داخل الصالات، التي استضافتها مدينة جدة السعودية، بعد الفوز العريض في المباراة النهائية على الكويت 7-1.

انتهى الشوط الأول بخماسية للمغرب، جاءت بإمضاء اللاعبين: إسماعيل أمزال وسفيان الشعراوي ويوسف جواد وخالد بوزيد وسفيان بريط. وفي الشوط الثاني، أضاف المغرب ثنائية عن طريق رضا الخياري، وهدف عكسي عن طريق اللاعب سليمان العمران، بينما أحرز هدف الكويت الوحيد عبد الرحمن الطويل.

- منتخب ليبيا في نصف نهائي البطولة العربية للصالات بعد الفوز على لبنان

وقد شهدت البطولة مشاركة 12 منتخبا، وتصدر منتخب المغرب المجموعة الثانية بعد فوزه على جزر القمر 5-2، ولبنان 6-0، والكويت 4-2. وفي دور ربع النهائي، فاز المغرب على السعودية 5-2، وفي دور نصف النهائي فاز على ليبيا 5-1.

ليبيا تغادر من نصف النهائي
تصدر منتخب ليبيا مجموعته بفوزين على طاجيكستان 2-1، والسعودية 5-3، بينما خسر مباراته أمام الجزائر 2-3. وفي ربع النهائي، فازت ليبيا على لبنان 5-2، قبل أن تخسر مباراتها أمام المغرب في نصف النهائي 1-5.

سجل البطولات
▪︎ النسخة الأولى 1998 وفازت بها مصر.
▪︎ النسخة الثانية 2005 وفازت بها مصر.
▪︎ النسخة الثالثة 2007 وفازت بها ليبيا.
▪︎ النسخة الرابعة 2008 وفازت بها ليبيا.
▪︎ النسخة الخامسة 2021 وفاز بها المغرب.
▪︎ النسخة السادسة 2022 وفاز بها المغرب.
▪︎ النسخة السابعة 2023 وفاز بها المغرب.

تتويج المغرب بكأس العرب لكرة الصالات. (فيسبوك)
تتويج المغرب بكأس العرب لكرة الصالات. (فيسبوك)
تتويج المغرب بكأس العرب لكرة الصالات. (فيسبوك)
تتويج المغرب بكأس العرب لكرة الصالات. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين

ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع

3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع
إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة

إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة
شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟
في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها

في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني

حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا

مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان

بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا

ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا
«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنتخب الوطني يصل بوتسوانا ويتدرب على الملعب الوطني غداً
المنتخب الوطني يصل بوتسوانا ويتدرب على الملعب الوطني غداً
شاهد.. «في التسعين» يستضيف أطراف قضية إسقاط الشلماني: تفاصيل جديدة وموقف الـ«فيفا»
شاهد.. «في التسعين» يستضيف أطراف قضية إسقاط الشلماني: تفاصيل ...
منتخب «الفرسان» يتمسك بالأمل الضعيف في تصفيات أفريقيا أمام بوتسوانا
منتخب «الفرسان» يتمسك بالأمل الضعيف في تصفيات أفريقيا أمام ...
الأهلي بنغازي يواصل معسكره بتونس استعدادا للمشاركة في الدوري السداسي
الأهلي بنغازي يواصل معسكره بتونس استعدادا للمشاركة في الدوري ...
بالصور.. ريحان بن اجليل تشارك في تدريبات حمل الشعلة للأوليمبياد الخاص ببرلين
بالصور.. ريحان بن اجليل تشارك في تدريبات حمل الشعلة للأوليمبياد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري ......
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة...
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات......
الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج
الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل ......
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب ......
المزيد
المعهد العالي للتقنية في زوارة يتوج ببطولة الجامعات للطائرة الشاطئية (صور)
المعهد العالي للتقنية في زوارة يتوج ببطولة الجامعات للطائرة ......
المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على ......
جمعية الرياضيين القدامى في زوارة تستعد لحفل تأبين بشير غريبة
جمعية الرياضيين القدامى في زوارة تستعد لحفل تأبين بشير غريبة...
بالصور.. ريحان بن اجليل تشارك في تدريبات حمل الشعلة للأوليمبياد الخاص ببرلين
بالصور.. ريحان بن اجليل تشارك في تدريبات حمل الشعلة ......
الأهلي بنغازي يواصل معسكره بتونس استعدادا للمشاركة في الدوري السداسي
الأهلي بنغازي يواصل معسكره بتونس استعدادا للمشاركة في الدوري......
المزيد