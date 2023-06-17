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جمعية الرياضيين القدامى في زوارة تستعد لحفل تأبين بشير غريبة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 17 يونيو 2023, 11:03 صباحا
جمعية الرياضيين القدامى في زوارة تستعد لحفل تأبين بشير غريبة
حارس نادى الجزيرة الراحل بشير ناجي غريبة. (فيسبوك)
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في لمسة وفاء، بدأت جمعية الرياضيين القدامى بنادي الجزيرة في زوارة الإعداد لإقامة لقاء تأبيني، الأربعاء المقبل في صالة الملكة نوميديا بمدينة زوارة، تكريما لروح فقيد الرياضة حارس المنتخب الوطني ونادى الجزيرة الراحل بشير ناجي غريبة.

يشمل حفل التأبين تكريم أسرة الفقيد، إلى جانب افتتاح ملعب باسم الراحل بشير غريبة، وتحديدا الملعب الجانبي بزوارة.

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وقد وجهت اللجنة المنظمة دعوات الحضور إلى العديد من الشخصيات الرياضية، ونجوم كرة القدم الليبية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

الفقيد غريبة لعب لنادي الجزيرة من 1973 حتى 1989، ومع المنتخب الوطني من 1975 حتى 1981، وفي سجله قرابة 300 مباراة محلية و35 دولية. وبعد اعتزاله اللعب، عمل مدربا لحراس مرمى الجزيرة، ومدرسة ناشئي زوارة.

حارس نادى الجزيرة الراحل بشير ناجي غريبة. (فيسبوك)
حارس نادى الجزيرة الراحل بشير ناجي غريبة. (فيسبوك)
صورة جماعية تضم حارس نادى الجزيرة الراحل بشير ناجي غريبة. (فيسبوك)
صورة جماعية تضم حارس نادى الجزيرة الراحل بشير ناجي غريبة. (فيسبوك)
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