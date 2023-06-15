شاهد.. «في التسعين» يستضيف أطراف قضية إسقاط الشلماني: تفاصيل جديدة وموقف الـ«فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، أطراف قضية إسقاط الشلماني وبطلان انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم التي أقيمت في طبرق، وجاءت بالشلماني رئيسًا.

ويعرض البرنامج تفاصيل جديدة في تلك القضية، على خلفية حكم جديد لمحكمة الاستئناف ببطلان انتخابات اتحاد الكرة، وهو ما تناقشه حلقة اليوم والتساؤل عن موقف الـ«فيفا»، وما التداعيات المترتبة على الحكم ومستقبل الموسم الكروي؟.

كما يتطرق البرنامج إلى تحضيرات سداسي التتويج للمباريات المرتقبة في تونس، بالإضافة إلى استعداد المنتخب الوطني لمواجهة بوتسوانا في الرابعة من عصر بعد غدٍ السبت، بالملعب الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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