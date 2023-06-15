المنتخب الوطني يصل بوتسوانا ويتدرب على الملعب الوطني غداً

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصل المنتخب الوطني الأول كرة القدم، اليوم الخميس، إلى بوتسوانا لمواجهة منتخبها الوطني في الرابعة من عصر بعد غدٍ السبت، بالملعب الوطني ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد خاض معسكراً قصيراً في مصر قبل التوجه إلى بوتسوانا، أدى خلاله اللاعبون تدريبات صباحية ومسائية، كما لعب خلال المعسكر مباراة ودية وحيدة أمام فريق طلائع الجيش انتهت لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وخلال معسكره القصير في مصر، توصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى تصور عام عن الطريقة والخطة المناسبين لخوض المواجهة أمام بوتسوانا.

التدريب في بوتسوانا

وعقب وصوله إلى بوتسوانا يؤدي اللاعبون تدريباً خفيفاً، الهدف منه إزالة آثار الإجهاد جراء رحلة السفر الطويلة، على أن يؤدي المنتخب غدًا الجمعة، تمرينه الأساسي على الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

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ويحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز على مضيفه البوتسواني، وكذلك يحتاج للفوز في مباراة الجولة السادسة على منتخب غينيا الإستوائية على أرضه، للدخول في حسابات معقدة للغاية من بينها ضرورة خسارة منتخب غينيا الإستوائية أمام المنتخب التونسي في مباراتهما بالجولة الخامسة، ثم انتظار حسابات فارق الأهداف في حال فوز المنتخب الوطني على منتخبي بوتسوانا وغينيا الإستوائية.

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد عشر نقاط، وقد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، يليه منتخب غينيا الإستوائية وله تسع نقاط، ثم المنتخب الليبي ويملك ثلاث نقاط، وأخيراً يأتي منتخب بوتسوانا بنقطة وحيدة.