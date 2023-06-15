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البشائر يزاحم الترسانة على صدارة المجموعة الرابعة بدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 15 يونيو 2023, 04:40 مساء
البشائر يزاحم الترسانة على صدارة المجموعة الرابعة بدوري الدرجة الأولى
نادي الترسانة بسوق الجمعة.(أرشيفية: الإنترنت)
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أسفرت نتائج الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للمجموعة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، عن مشاركة فريق البشائر للترسانة بسوق الجمعة، في قمة ترتيب فرق المجموعة.

واستفاد البشائر من تعادله مع الوطن وهزيمة الترسانة أمام رفيق، ليتساوى معه في الرصيد ولكل منهما 25 نقطة.

وقد أسفرت نتائج الجولة الخامسة من مرحلة الإياب في المجموعة الرابعة عن خسارة الترسانة من رفيق بنتيجة هدف دون رد، وفوز الفالوجا على المجد بهدفين دون رد، وفوز أبي الأشهر على ترهونة بهدف نظيف، والتعادل الإيجابي بين الوطن والبشائر بهدف مقابل هدف، وفوز الشط على المستقبل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الترسانة في صدارة دوري الدرجة الأولى الليبي

- إعادة مباراة رفيق وأبي الأشهر في دوري الدرجة الأولى

وعقب انتهاء مباريات الجولة الخامسة، تصدّر الترسانة ترتيب المجموعة الرابع برصيد 25 نقطة متساوياً مع البشائر بالرصيد نفسه من النقاط، وفي المركز الثالث يأتي الوطن وله 23 نقطة، ثم المستقبل رابعاً برصيد 22 نقطة، يليه أبي الأشهر في المركز الخامس برصيد عشرين نقطة متساوياً في الرصيد مع رفيق الذي جاء في المركز السادس، ثم الفالوجا سابعاً وله 18 نقطة، فالشط وله 16 نقطة في المركز الثامن، يليه المجد بـ12 نقطة تاسعاً، وأخيراً ترهونة في المركز العاشر بأربع نقاط.

جدول مباريات الأسبوع السادس
- الترسانة × أبي الأشهر، بملعب أكاديمة أبي الأشهر
- رفيق × المجد، بملعب صرمان
- البشائر × الفالوجا، بملعب السويحلي
- المستقبل × ترهونة، بملعب الجميل
- الوطن × الشط، بملعب أبوعسي البلدي .

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