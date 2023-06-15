البشائر يزاحم الترسانة على صدارة المجموعة الرابعة بدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت نتائج الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للمجموعة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، عن مشاركة فريق البشائر للترسانة بسوق الجمعة، في قمة ترتيب فرق المجموعة.

واستفاد البشائر من تعادله مع الوطن وهزيمة الترسانة أمام رفيق، ليتساوى معه في الرصيد ولكل منهما 25 نقطة.

وقد أسفرت نتائج الجولة الخامسة من مرحلة الإياب في المجموعة الرابعة عن خسارة الترسانة من رفيق بنتيجة هدف دون رد، وفوز الفالوجا على المجد بهدفين دون رد، وفوز أبي الأشهر على ترهونة بهدف نظيف، والتعادل الإيجابي بين الوطن والبشائر بهدف مقابل هدف، وفوز الشط على المستقبل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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