المنتخب الوطني للكرة الطائرة يواصل معسكره بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة تدريباته بمعسكره التدريبي الداخلي الذي بدأه يوم الجمعة الماضي في مدينة مصراتة.

يأتي معسكر المنتخب الوطني للكرة الطائرة استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشر، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى15 يوليو المقبل، كما يأتي استعداداً للمشاركة في بطولة أفريقيا للمنتخبات رجال الرابعة والعشرين التي تقام بمصر خلال الفترة من 20 أغسطس إلى1 سبتمبر المقبلين.

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يقود المنتخب الوطني للكرة الطائرة طاقم تدريبي من تونس بقيادة المدير الفني غازي قوبعه، الذي استدعى للمشاركة في المعسكر 19 لاعباً ينتمون إلى الأندية الليبية، وبمن فيهم المحترفون في أندية أوروبا وآسيا.

تدريبات بدنية وفنية

وركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة طيلة فترة المعسكر على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، بجانب العمل على الشق الفني والخططي، حيث عمد غازي قوبعه المدير الفني على زيادة جرعات التدريبات الفنية التكتيكية التي يعتزم تطبيقها خلال مباريات المنتخب الوطني للكرة الطائرة بالبطولتين العربية والأفريقية.

يذكر أن الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية قام بزيارة للمنتخب الوطني للكرة الطائرة في مستهل المعسكر لتحفيز اللاعبين، كما طالبهم بتحقيق نتائج إيجابية في بطولتي العرب وأفريقيا.