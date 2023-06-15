عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عادل الأوجلي أن مجلس إدارة الاتحاد متمسك بموقفه القانوني، ولن يغادر المشهد الكروي إلا بعد التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال عادل الأوجلي إن النظام الأساسي يمنع اللجوء للمحاكم المدنية، وإن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيكمل مدته القانونية حسب قانون الانتخابات.

التهديد مرفوض

وأضاف في تصريحات لـ«راديو الشبابية»، إن مجلس إدارة الاتحاد يرفض لغة التهديد والوعيد من البعض بعد صدور حكم قضائي ببطلان الانتخابات.

يذكرأن القضاء الليبي أصدر حكما نهائيا في قضية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث قررت محكمة الاستئناف بطلان انتخابات الاتحاد التى جرت قبل عامين، وهو حكم نافذ.

يأتي ذلك بعد عامين من المرافعات والمحاكم فى القضية الشهيرة التى تقدم بها المحامي أنور الطشانى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، وإبراهيم شاكة المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وشدد الأوجلي على أن أي تنسيق سيجرى مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وهناك أيضا جمعية عمومية سيجرى الرجوع لها، محذرا من أن هناك من يريد إيقاع الكرة الليبية في فخ التجميد والمشاكل الدولية.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق طلال أبوخطوة قد أكد أن موضوع انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، ليس له علاقة بالتحكيم الرياضي.

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وقال أبوخطوة إن بطلان انتخابات اتحاد كرة القدم له أبعاد إدارية، حيث جرى منع أحد المواطنين من ممارسة حقه الدستوري بالترشح للانتخابات، بجانب ما يتعلق بالإجراءات الإدارية التي جرى اتخاذها أثناء الانتخابات ذاتها، وهي إجراءات تستوجب نظرها أمام القضاء الليبي.

ويترقب الوسط الرياضي في ليبيا ما سيحدث خلال الأيام المقبلة وما إذا كان سيُجرى إصدار قرار بتشكيل لجنة لتسيير شؤون اتحاد كرة القدم بعد صدور حكم بطلان الانتخابات.