المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

تتوجه بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى بتسوانا لمواجهة منتخبها بعد غد السبت، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

يأتي سفر المنتخب الوطني إلى بتسوانا انطلاقا من القاهرة التي دخل فيها معسكرا خارجيا قصيرا اشتمل على لعب مباراة ودية واحدة أمام فريق طلائع الجيش المصري، فاز بها بنتيجة 2-1.

وخلال المباراة الودية أمام طلائع الجيش، حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني على الدفع بالعناصر الأساسية التي ينوي الاعتماد عليها خلال مواجهة بتسوانا، كما قام بتجربة طريقة وخطة اللعب أمام المنتخب البتسواني، دون أن يولي لنتيجة المباراة الودية أهمية كبيرة نظرا لأنها مباراة تجريبية المهم فيها الاستفادة الفنية وليس النتيجة.

الفوز ضروري

وسيكون المنتخب الوطني مطالبا بالفوز خارج أرضه أمام بتسوانا لإنقاذ فرصه في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، حيث خاض المنتخب حتى الآن أربع مباريات ضمن منافسات المجموعة العاشرة، فاز في واحدة وخسر ثلاث مباريات، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

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وعلى الرغم من أن الأمل في التأهل يبدو ضعيفا بسبب الحسابات المعقدة في المجموعة إلا أن المنتخب الوطني سيكون عليه الكفاح حتى النهاية، حيث سيتعين عليه الفوز بآخر مباراتين له بالمجموعة شريطة هزيمة غينيا الاستوائية في آخر مباراتين لها.

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد عشر نقاط، وقد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، يليه منتخب غينيا الاستوائية وله تسع نقاط، ثم المنتخب الليبي ويملك ثلاث نقاط، وأخيرا يأتي منتخب بتسوانا بنقطة وحيدة.