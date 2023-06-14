المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة بتسوانا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ودياً بنتيجة هدفين مقابل هدف على فريق طلائع الجيش المصري، في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم، على أرضية ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري. سجل هدفي المنتخب الوطني حمدو الهوني والمعتصم اللافي.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني القاهرة، غداًَ الخميس، إلى بتسوانا تمهيداً لمواجهة المنتخب البتسواني في الملعب الوطني يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات الأفريقية.

حسابات معقدة

ويخوض المنتخب الوطني مباراته أمام بتسوانا في ظل حسابات معقدة، بعد خسارته ثلاث مباريات في التصفيات، مكتفياً بجمع ثلاث نقاط، وهو في حاجة للفوز بما تبقى له من مباريات في التصفيات، مع تعثر غينيا الاستوائية أمام تونس.

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ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد عشر نقاط، وقد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، يليه منتخب غينيا الاستوائية وله تسع نقاط، ثم المنتخب الليبي ويملك ثلاث نقاط، وأخيراً يأتي منتخب بتسوانا بنقطة وحيدة