  • Alwasat News
Atwasat

المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة بتسوانا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 14 يونيو 2023, 10:32 مساء
المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة بتسوانا
جانب من حصة تدريبية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم (الإنترنت)
alwasat radio

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ودياً بنتيجة هدفين مقابل هدف على فريق طلائع الجيش المصري، في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم، على أرضية ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري. سجل هدفي المنتخب الوطني حمدو الهوني والمعتصم اللافي.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني القاهرة، غداًَ الخميس، إلى بتسوانا تمهيداً لمواجهة المنتخب البتسواني في الملعب الوطني يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة في التصفيات الأفريقية.

حسابات معقدة
ويخوض المنتخب الوطني مباراته أمام بتسوانا في ظل حسابات معقدة، بعد خسارته ثلاث مباريات في التصفيات، مكتفياً بجمع ثلاث نقاط، وهو في حاجة للفوز بما تبقى له من مباريات في التصفيات، مع تعثر غينيا الاستوائية أمام تونس.

- محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد

اتحاد الكرة يقرر تفعيل المادة «53» ضد رافضي الانضمام لصفوف المنتخب

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة برصيد عشر نقاط، وقد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، يليه منتخب غينيا الاستوائية وله تسع نقاط، ثم المنتخب الليبي ويملك ثلاث نقاط، وأخيراً يأتي منتخب بتسوانا بنقطة وحيدة

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان يلمّح إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسية في تركيا

إردوغان يلمّح إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسية في تركيا
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية
دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية

دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية
الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي

الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي
بعد توقفها 10 سنوات.. استئناف عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة

بعد توقفها 10 سنوات.. استئناف عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة
محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد

محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد
الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف ...
كاريكاتير خيري - متلازمة «المنظومة»!

كاريكاتير خيري - متلازمة «المنظومة»!
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»

بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»
«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو

«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو
السفير الإيطالي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش

السفير الإيطالي الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده للمنقوش
3 عوامل شائعة تدمر إنتاج «كولاجين البشرة».. تجنبيها

3 عوامل شائعة تدمر إنتاج «كولاجين البشرة».. تجنبيها
رغم تضاؤله أخيرا.. معهد أميركي يحذر من عوامل تعيد إحياء النشاط الإرهابي في ليبيا

رغم تضاؤله أخيرا.. معهد أميركي يحذر من عوامل تعيد إحياء النشاط الإرهابي في ليبيا
بعد فشل انتخاب الرئيس مجددا.. هل يدخل لبنان «الفراغ الطويل»؟

بعد فشل انتخاب الرئيس مجددا.. هل يدخل لبنان «الفراغ الطويل»؟
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية التصريح

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية ...
العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي

العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي
الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة

الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)
منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة ...
«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو
«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من...
محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد
محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد
الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي
الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري ......
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة...
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج
الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل ......
المزيد
المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة بتسوانا
المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة ......
فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور الثماني لكرة السلة
فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور ......
طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي
طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم ......
الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي
الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً ......
محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد
محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد...
المزيد