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المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 05:18 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي
صراع قوي بين لاعبي المنتخبين على الاستحواذ على الكرة خلال مباراة اليوم 14 يونيو 2023 (الإنترنت: فيسبوك)
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ودع المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، بطولة كأس العرب من الدور نصف النهائي، بعدما خسر أمام نظيره المغربي بنتيجة هدف واحد مقابل خمسة أهداف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في مدينة جدة السعودية.

أحرز هدف المنتخب الوطني أحمد الأجنف، فيما أحرز خماسية المنتخب المغربي كل من: إسماعيل أمزال وأناس العيان وسفيان شعراوي ويوسف جواد «هدفين».

كانت كل الترشيحات تصب في صالح نجاح المنتخب الوطني في تقديم مباراة قوية أمام المنتخب المغربي، من أجل المنافسة على الوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب، إلا أن الفريق فاجأ الجميع بإنهاء الشوط الأول متأخرًا بأربعة أهداف دون رد.

وفي الشوط الثاني كانت مهمة العودة في النتيجة صعبة للغاية في ضوء خبرة لاعبي المغرب الكبيرة ونجاحهم في الحفاظ على تقدُّمهم، بل تمكنهم من إحراز الهدف الخامس في الشباك الليبية، مقابل نجاح لاعبي المنتخب الوطني في إحراز هدف واحد.

استفادة كبيرة
وقد استفاد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات كثيرًا من مشاركته في بطولة كأس العرب، بعدما خاض خمس مباريات قوية مع مدارس كروية مختلفة.. ففي دور المجموعات تمكن من الفوز على منتخب طاجيكستان 2-1، لكنه خسر مباراته الثانية أمام المنتخب الجزائري 2-3.

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لكن المنتخب الوطني عاد إلى طريق الانتصارات سريعًا بالفوز على نظيره السعودي أصحاب الأرض والجمهور في ثالث مبارياته بنتيجة 5-3، وفي دور الثمانية واجه المنتخب اللبناني وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 5-2 ليصل إلى نصف نهائي كأس العرب عن جدارة واستحقاق، إلا أنه اصطدم بالمنتخب المغربي الذي تمكن من الفوز والوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام بعد غدٍ الجمعة.

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