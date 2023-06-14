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«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 14 يونيو 2023, 03:07 مساء
«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو
تنوية قناة «WTV» لنزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد. (الوسط)
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أعلنت قناة الوسط «WTV»، اليوم الأربعاء، نقل مواجهة مهمة يخوضها الملاكم الدولي الليبي سعد الفلاح أمام نظيره الفرنسي كيفين جيرارد، ضمن بطولة (IBO) التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما يوم 24 يونيو الجاري.

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ويواصل الملاكم الليبي الشاب استعداداته للنزال المقبل بمعنويات عالية، حيث قال سعد الفلاح في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»: «استعددت جيدًا لهذا النزال بمعسكر في مدينة بنغازي تحت إشراف المدرب الجزائري إبراهيم مخلوف».

وأضاف «حاليًا في معسكر مغلق بمدينة روما، ومعنوياتي عالية، وأتمنى تحقيق الفوز وتشريف بلادي ليبيا».

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