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منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 14 يونيو 2023, 12:55 مساء
منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)
مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره اللبناني في البطولة العربية. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
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يلتقي، مساء اليوم الأربعاء في تمام الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات نظيره المغربي في دور نصف نهائي البطولة العربية (الخماسيات)، المقامة في مدينة جدة السعودية.

- منتخب ليبيا في نصف نهائي البطولة العربية للصالات بعد الفوز على لبنان

المواجهة المرتقبة تعد الخامسة للمنتخب الوطني، حيث فاز في المباراة الأولى على طاجيكستان 1/2، وخسر في الثانية أمام المنتخب الجزائري 3/2.

كما فاز المنتخب الليبي على نظيره السعودي في ثالث المواجهات 3/5، وواجه في دور ربع النهائي المنتخب اللبناني، وفاز عليه بنتيجة 2/5.

مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره اللبناني في البطولة العربية. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره اللبناني في البطولة العربية. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره اللبناني في البطولة العربية. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره اللبناني في البطولة العربية. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره اللبناني في البطولة العربية. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره اللبناني في البطولة العربية. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره اللبناني في البطولة العربية. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
مباراة المنتخب الليبي أمام نظيره اللبناني في البطولة العربية. (صفحة البطولة العربية عبر فيسبوك)
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