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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: قرارات الوزير خطوة في الطريق الصحيح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 02:59 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: قرارات الوزير خطوة في الطريق الصحيح
الدبيبة يتوسط الشلماني والجويفي في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (فيسبوك)
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انتهت مشكلة الدوري السداسي، وعرفت الأوساط الكروية أين ومتى سيقام، وبالطبع كما جرت العادة، فالأندية الستة التي ترشحت للسداسي تطالب الاتحاد العام بضرورة الدعم المادي، لمواجهة احتياجات الدوري في تونس، والاتحاد العام الذي يتلقى دعم الاتحاد الدولي بالدولار يعتبر السداسي فرصة لمطالبة الحكومة بالدعم له وللأندية، وهكذا ظلت المخاوف تصاحب موضوع تحديد بطل الدوري للموسم 22-23، وتتأزم المواقف إلى أن ظهر بطل الفيلم على طريقة أفلام الكاوبوي الأميركية، لينقذ الموقف وسط تصفيق الحاضرين، أعني رئيس الوزراء السيد عبدالحميد الدبيبة، حيث أعلن دعمه الكامل لإقامة الدوري السداسي بالملايين للأندية الستة، وما يحتاجه الاتحاد العام.

هكذا ينتهي المسلسل الذي يتكرر كل موسم رياضي مع أن الحلول الجذرية له كثيرة، لكن إقامته فرصة للحُذاق من أجل الاستفادة من هذه الوليمة التي تكثر فيها التجاوزات المالية، وتمر دون رقيب أو حسيب، وقد ختمها بطل الفيلم بأن قرر إقامة الدوري للموسم المقبل من 18 فريقا في مجموعة واحدة، وإرسال 40 شابا للخارج، لدراسة فنون كرة القدم، وكأنه لا يوجد مدربين ليبيين أكفاء، مع أنه من المفترض أن يبعث المتميزين منهم، علما بأن الوساطة والمحسوبية الموجودة حاليا في المجتمع ستجعل الأربعين من وزارات سيادية لاعلاقة لهم بكرة القدم من قريب أو من بعيد.

- خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي
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وعلى الرغم من النيات الطيبة للسيد الرئيس، لكن ليس هكذا تعالج الأمور. إن ما تحتاجه الرياضة فعلا اهتمام الدولة بها، وخير مثال على ذلك تحرك السيد عبدالشفيع وزير الرياضة، وإصداره بعض القرارات بتشكيل لجان تسييرية في بعض الأندية لمدة محددة إلى حين تنظيم الانتخابات، وكذلك تشكيل لجان من أجل مراجعة الاستثمارات والإجراءات المالية، وذلك بعد أن أقترب من واقع أغلب الأندية الرياضية، ومعرفته الكثير من خفايا الأمور، ومنذ تاريخ ذلك القرار دب الفزع في العديد من الأندية في مختلف المناطق، فالبعض يبحث عن الفواتير، لتسوية العجز، والبعض الآخر أعاد بعض المبالغ لحسابات الأندية، ومنهم من أعتبرها آخر فرصة، فسحب ما تبقى في الحساب، والإنسان الشريف العفيف لم يهتز أو ينزعج من أي لجان، لأنه تعامل مع موارد ناديه المالية بواعز من ضميره، وبما يرضي الله.

عموما هذه الهزة خطوة إيجابية في طريق إصلاح واقع الأندية الرياضية، ونحن نشد على أيدي السيد الوزير، وكل من يسعى لإعادة الأندية لأداء دورها الرياضي والثقافي والاجتماعي بالمجتمع، ويعيد لها مكانتها وقدسيتها، واحترامها تقديم المواطن الصالح للمجتمع.

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