القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أصدر القضاء الليبي حكما نهائيا في قضية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث قررت محكمة الاستئناف بطلان انتخابات اتحاد الكرة الليبي التى جرت قبل عامين، وهو حكم نافذ.

يأتي ذلك بعد عامين من المرافعات والمحاكم فى القضية الشهيرة التى تقدم بها المحامي أنور الطشانى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، وإبراهيم شاكة المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

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صدور الحكم يؤكد معلومات «بوابة الوسط» السابقة

قد كشفت «بوابة الوسط»، قبل ساعات في تقرير خاص، قرب صدور الحكم النهائي، حيث علمت من مصادرها المطلعة أن محكمة استئناف طرابلس سيكون لها حكم خلال أيام في القضية.

وحُجزت القضية للحكم النهائي، بينما عدّتها محكمة الكاس الدولية بسويسرا شأنا داخليا، ومن اختصاص القضاء الليبي.

القضية مرفوعة بشكل مشترك من إبراهيم شاكة بسبب طعنه في صحة ونزاهة الانتخابات، وأنور الطشاني بسبب منعه من دخول الانتخابات أساسا، والتي فاز بمقعدها رئيس اتحاد الكرة الحالي عبدالحكيم الشلماني.