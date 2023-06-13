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4 مباريات في ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 13 يونيو 2023, 01:06 مساء
4 مباريات في ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات
مباراة لمنتخب ليبيا في كرة القدم للصالات. (فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة السعودية بأربع مباريات في ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، وستجمع أولى هذه المباريات ليبيا مع لبنان، ويلتقى في ثانيها المغرب والسعودية، وبثالثها يتواجه مصر والكويت. أما المباراة الرابعه فستجمع العراق والجزائر.

- منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة بالبطولة العربية

دور نصف النهائي
ستقام بقية أدوار البطولة بنظام «خروج المغلوب من مباراة واحدة»، إذ إن الفائز من المباراة الأولى سيلاقي في نصف النهائي الفائز من المباراة الثانية، والفائز من المباراة الثالثة سيواجه الفائز من المباراة الرابعة.

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