4 مباريات في ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، في مدينة جدة السعودية بأربع مباريات في ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، وستجمع أولى هذه المباريات ليبيا مع لبنان، ويلتقى في ثانيها المغرب والسعودية، وبثالثها يتواجه مصر والكويت. أما المباراة الرابعه فستجمع العراق والجزائر.

- منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة بالبطولة العربية