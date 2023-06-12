مصادر لـ«بوابة الوسط»: محكمة استئناف طرابلس تتحرك في قضية انتخابات اتحاد الكرة الليبي قريبا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن محكمة استئناف طرابلس سيكون لها حكم خلال هذه الأيام في قضية انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم التى جرت قبل عامين ونصف العام.

وقد حُجزت القضية للحكم النهائي، مما ينذر بتطور قضائي جديد في القضية بعد عامين من المرافعات في المحاكم الليبية.

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كانت محكمة الكأس الدولية بسويسرا اعتبرت القضية شأنا داخليا ومن اختصاص القضاء الليبي.

يُذكر أن القضية مرفوعة بشكل مشترك من إبراهيم شاكة المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي، بسبب طعنه في صحة ونزاهة الانتخابات، وأنور الطشاني الرئيس السابق للاتحاد الليبي، بسبب منعه من دخول الانتخابات أساسا، والتي فاز بمقعدها رئيس اتحاد الكرة الحالي عبدالحكيم الشلماني.