الدامجة لـ«بوابة الوسط»: اجتمعنا مع «ديوان المحاسبة» لبحث مستحقات المدربين المتأخرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم جلال الدامجة أنه لازال وعدة مدربين وطنيين ينتظرون دفع رواتبهم المتأخرة أثناء تدريب المنتخبات الوطنية.

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وقال الدامجة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، «إن مجموعة من المدربين جمعهم لقاء مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وقدموا له شرح عن الموضوع ووعدهم بموقف إيجابي».

وعبّر الدامجة عن شكره للكلام الطيب الذي وجده وسمعه من رئيس ديوان المحاسبة باعتباره شخصية اعتبارية بالدولة، والذي وجّه الشكر للمدربين الوطنيين وأثنى على دورهم في كرة القدم الليبية.