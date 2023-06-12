ليبيا تلتقي لبنان في ربع نهائي كأس العرب للصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد آخر أربع مباريات في الجولة الثالثة لكأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، المُقامة بالمملكة العربية السعودية، جاءت نتائجها لتشهد فوز المغرب على الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفوز لبنان على جزر القمر بستة أهداف مقابل هدفين.

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أيضًا فازت مصر على فلسطين بخمسة أهداف مقابل هدف، والعراق على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

الترتيب بعد المرحلة الأولى

المجموعة الأولى: الصدارة لليبيا بـ6 نقاط، وجاءت الجزائر ثانيا بـ5 نقاط، والسعودية 4 نقاط، وطاجيكستان نقطة واحدة.

المجموعة الثانية: الصدارة للمغرب بـ9 نقاط، وثانيا الكويت بـ6 نقاط، وثالثا لبنان بـ4 نقاط، ورابعا جزر القمر دون نقاط.

المجموعة الثالثة: الصدارة لمصر بـ7 نقاط، وبفارق الأهداف جاء العراق ثانيا بـ7 نقاط، وثالثا فلسطين بـ3 نقاط، ورابعا موريتانيا دون نقاط.

الدور ربع نهائي

ليبيا × لبنان.

مصر × الكويت.

المغرب × السعودية.

العراق × الجزائر.

مباراة لمنتخب ليبيا في كرة القدم للصالات. (فيسبوك)