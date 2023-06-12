النهضة يطارد القرضابية باجتياز الشرارة في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق النهضة، أمس الأحد، فوزا ثمينا على جاره الشرارة في أولى مباريات إياب مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى، بنتيجة هدف دون رد.

- الترسانة في صدارة دوري الدرجة الأولى الليبي

جاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء بإمضاء اللاعب زكريا قدوار المتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وبهذا الفوز قفز النهضة للترتيب الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، وعلى بعد نقطة من فريق القرضابية المتصدر بـ11 نقطة، وبقي الشرارة بنقاطه السبع السابقة.

مفكرة النتائج

القرضابية × المهاري 3-1

المهدية × الهلال 4-3

النهضة × الشرارة 1-0

منافسات دوري الدرجة الأولى. (فيسبوك)